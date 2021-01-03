Згідно з мовним законом, державні службовці та особи, які набувають громадянство України мають складати іспит з української мови.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що іспит на знання державної мови стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, тобто це міністри, керівники обласних державних, районних адміністрацій, очільників держпідприємств тощо.

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– Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов’язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії — це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави, – сказав Кремінь.

За його словами, деякі категорії не складатимуть іспит у 2021 році. Це стосується депутатів та правоохоронних структур.

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