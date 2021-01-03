В українських лікарнях пацієнтами з діагнозом коронавірус зайнято 33,3% ліжок. Показник захворюваності на Covid-19 в Україні становить 287,9 випадків на 100 тис. населення.

Це в понад сім разів перевищує норму, яка становить 40 випадків.

Найбільше ліжок хворими на коронавірус зайнято у Миколаївській області (49%) , найменше – у Тернопільській (22,1%). У Києві цифра становить 39%.

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Найгірша ситуація з показником захворюваності у Миколаївській (495,5 випадків на 100 тис.), Запорізькій (464,3 випадків на 100 тис.) областях і місті Київ (423,9 випадків на 100 тис.).

Найкраща ситуація – у Кіровоградській (84,1 випадків на 100 тис.) і Закарпатській (110,7 випадків на 100 тис.) областях.

Коронавірус в Україні

Станом на 3 січня коронавірус в Україні виявили у 4 576 людей, загальна кількість інфікованих становить 1 074 093.

Одужали за минулу добу 6 250 пацієнтів, померли 123 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та Києві (370).