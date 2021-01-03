Раціональних підстав купувати російську вакцину від Covid-19 немає – Медзакупівлі

Наразі немає раціональних підстав, щоб Україна закупляла у Росії вакцину від коронавірусу Sputnik V. Про це повідомив директор держпідприємства Медичні закупівлі України Арсен Жумаділов.

– Поки для замовлення російського продукту в сегменті якої є дешевші, більш ефективні, надійні вакцини, немає жодних раціональних підстав.

Він також зазначив, що наразі 18 виробників вакцин у всьому світу перебувають на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні компанії міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші.

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Також Арсен Жумаділов додав, що покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни – це щонайменше невігластво.

Разом з тим він звернув увагу на сумнівність процесу розробки та випробувань російської вакцини.

Адже московський Інститут Гамалеї розпочав розробку препарату одним з останніх, але оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим влітку минулого року. Водночас з третьої фази він досі не вийшов з оприлюдненими результатами.

Тим часом ВООЗ схвалила першу вакцину від Covid-19. Зокрема, препарат фармацевтичних компаній Pfizer/BioNTech затвердили для екстреного використання.

Перелік використання вакцини у надзвичайних ситуаціях ВООЗ допомагає країнам прискорити процедури затвердження вакцини на імпорт та введення.

Джерело: Арсен Жумаділов