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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Більше одужало, ніж захворіло: в Україні виявили 4 158 випадків Covid-19

4 січня в Україні підтвердили 4 158 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіло 170 дітей і 163 медичних працівники. Загалом за період пандемії зареєстровано 1 078 251 інфікувань.

Від ускладнень Covid-19 померло 73 людини, загалом зафіксовано 18 927 летальних випадків. За добу вилікуватися вдалося 4 693 пацієнтам, повністю подолали хворобу 733 558 українців.

Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 1 526 осіб. Лідерами за кількістю нових інфікувань є Запорізька область (528), Київ (504) і Львівська область (352).

карта поширення коронавірусу в Україні

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Поширення Covid-19 за регіонами

  • м. Київ – 504 (113 523);
  • Вінницька область – 54 (22 921);
  • Волинська область – 83 (33 488);
  • Дніпропетровська область – 234 (59 931);
  • Донецька область – 162 (37 560);
  • Житомирська область – 91 (40 098);
  • Закарпатська область – 50 (28 535);
  • Запорізька область – 528 (55 546);
  • Івано-Франківська область – 104 (43 692);
  • Київська область – 301 (60 842);
  • Кіровоградська область – 7 (8 573);
  • Луганська область – 12 (11 020);
  • Львівська область – 352 (62 915);
  • Миколаївська область – 314 (32 473);
  • Одеська область – 285 (72 600);
  • Полтавська область – 269 (37 199);
  • Рівненська область – 54 (41 632);
  • Сумська область – 39 (41 536);
  • Тернопільська область – 72 (34 406);
  • Харківська область – 63 (70 343);
  • Херсонська область – 75 (18 234);
  • Хмельницька область – 26 (39 972);
  • Черкаська область – 300 (40 025);
  • Чернівецька область – 134 (40 637);
  • Чернігівська область – 145 (30 550).

Коронавірус в Україні 3 січня

3 січня коронавірус підтвердили у 4 576 пацієнтів. Загальна кількість випадків становила 1 074 093.

Найбільше хворих зафіксували у Миколаївській, Львівській та Одеській областях. Детальніше про коронавірус в Україні 3 січня читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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