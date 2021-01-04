4 січня в Україні підтвердили 4 158 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіло 170 дітей і 163 медичних працівники. Загалом за період пандемії зареєстровано 1 078 251 інфікувань.
Від ускладнень Covid-19 померло 73 людини, загалом зафіксовано 18 927 летальних випадків. За добу вилікуватися вдалося 4 693 пацієнтам, повністю подолали хворобу 733 558 українців.
Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 1 526 осіб. Лідерами за кількістю нових інфікувань є Запорізька область (528), Київ (504) і Львівська область (352).
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Поширення Covid-19 за регіонами
- м. Київ – 504 (113 523);
- Вінницька область – 54 (22 921);
- Волинська область – 83 (33 488);
- Дніпропетровська область – 234 (59 931);
- Донецька область – 162 (37 560);
- Житомирська область – 91 (40 098);
- Закарпатська область – 50 (28 535);
- Запорізька область – 528 (55 546);
- Івано-Франківська область – 104 (43 692);
- Київська область – 301 (60 842);
- Кіровоградська область – 7 (8 573);
- Луганська область – 12 (11 020);
- Львівська область – 352 (62 915);
- Миколаївська область – 314 (32 473);
- Одеська область – 285 (72 600);
- Полтавська область – 269 (37 199);
- Рівненська область – 54 (41 632);
- Сумська область – 39 (41 536);
- Тернопільська область – 72 (34 406);
- Харківська область – 63 (70 343);
- Херсонська область – 75 (18 234);
- Хмельницька область – 26 (39 972);
- Черкаська область – 300 (40 025);
- Чернівецька область – 134 (40 637);
- Чернігівська область – 145 (30 550).
Коронавірус в Україні 3 січня
3 січня коронавірус підтвердили у 4 576 пацієнтів. Загальна кількість випадків становила 1 074 093.
Найбільше хворих зафіксували у Миколаївській, Львівській та Одеській областях. Детальніше про коронавірус в Україні 3 січня читайте на Фактах ICTV.