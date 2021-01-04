4 січня в Україні підтвердили 4 158 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіло 170 дітей і 163 медичних працівники. Загалом за період пандемії зареєстровано 1 078 251 інфікувань.

Від ускладнень Covid-19 померло 73 людини, загалом зафіксовано 18 927 летальних випадків. За добу вилікуватися вдалося 4 693 пацієнтам, повністю подолали хворобу 733 558 українців.

Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 1 526 осіб. Лідерами за кількістю нових інфікувань є Запорізька область (528), Київ (504) і Львівська область (352).

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Поширення Covid-19 за регіонами

м. Київ – 504 (113 523);

Вінницька область – 54 (22 921);

Волинська область – 83 (33 488);

Дніпропетровська область – 234 (59 931);

Донецька область – 162 (37 560);

Житомирська область – 91 (40 098);

Закарпатська область – 50 (28 535);

Запорізька область – 528 (55 546);

Івано-Франківська область – 104 (43 692);

Київська область – 301 (60 842);

Кіровоградська область – 7 (8 573);

Луганська область – 12 (11 020);

Львівська область – 352 (62 915);

Миколаївська область – 314 (32 473);

Одеська область – 285 (72 600);

Полтавська область – 269 (37 199);

Рівненська область – 54 (41 632);

Сумська область – 39 (41 536);

Тернопільська область – 72 (34 406);

Харківська область – 63 (70 343);

Херсонська область – 75 (18 234);

Хмельницька область – 26 (39 972);

Черкаська область – 300 (40 025);

Чернівецька область – 134 (40 637);

Чернігівська область – 145 (30 550).

Коронавірус в Україні 3 січня

3 січня коронавірус підтвердили у 4 576 пацієнтів. Загальна кількість випадків становила 1 074 093.

Найбільше хворих зафіксували у Миколаївській, Львівській та Одеській областях. Детальніше про коронавірус в Україні 3 січня читайте на Фактах ICTV.