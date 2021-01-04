Курс долара після новорічних свят станом на 4 січня не змінився у ціні. Без змін залишилась ціна євро.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,27 грн. Євро 4 січня коштує 34,73 грн/1€, як і перед тривалими вихідними 31 грудня.

Вартість російського рубля і польського злотого залишилася також на тому самому рівні.

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Курс валют в Україні від НБУ на 4.01:

$1 – 28,27 грн;

€1 – 34,73 грн;

1 польський злотий – 7,63 грн;

10 російських рублів – 3,78 грн.

Що буде з курсом долара у 2021 році

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

Тим часом аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс долара у 2021 році буде на рівні 28,4 грн за $1.

Водночас, згідно з прогнозами фінансистів, курс долара в Україні у 2021 році коливатиметься у межах 27-29,5 грн за $1.