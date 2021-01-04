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Факти / Україна / Суспільство
Ольга Тетеріна |

Нові записи щодо Шеремета підтверджують головну версію слідства – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що оприлюднені аудіозаписи, які вказують на причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтверджують основну версію слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

Про це заявив речник МВС Артем Шевченко. Він зазначив, що не бачить підстав, аби зняти обвинувачення з фігурантів.

– В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд справи у суді це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину, — сказав він.

Читайте: КДБ Білорусі готував вбивство Шеремета та інших опонентів Лукашенка – аудіозапис

Нині фігурантів у справі троє. Це рок-музикант та військовий Андрій Антоненко (відомий також як Riffmaster), дитячий хірург та волонтер Юлія Кузьменко (псевдонім “Лиса”) та військова медсестра Яна Дугарь.

За версією слідства, Дугарь начебто допомагала готувати злочин, а Антоненко та Кузьменко начебто безпосередньо закладали вибухівку під авто, а потім здійснили вибух.

На записах, які оприлюднили 4 січня, нібито фігурує екс-очільник білоруського КДБ Вадим Зайцев.

У записі йдеться, що “президент (Лукашенко, – Ред.) чекає цих чітких заходів”, а методи “втопити і розстріляти” вже визнані неактуальними, тому стоїть завдання “спровокувати природний підрив, пожежу, вбивство та інше”.

Джерело: BBC Україна 

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