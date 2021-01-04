У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що оприлюднені аудіозаписи, які вказують на причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтверджують основну версію слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

Про це заявив речник МВС Артем Шевченко. Він зазначив, що не бачить підстав, аби зняти обвинувачення з фігурантів.

– В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд справи у суді це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину, — сказав він.

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Нині фігурантів у справі троє. Це рок-музикант та військовий Андрій Антоненко (відомий також як Riffmaster), дитячий хірург та волонтер Юлія Кузьменко (псевдонім “Лиса”) та військова медсестра Яна Дугарь.