У Міністерстві закордонних справ України вважають основною метою розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року притягнення до відповідальності всіх винних.

Про це йшлося під час розмови з канадськими родичами загиблих, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

– Маємо єдині цілі – відновити справедливість та притягнути усіх винних до відповідальності за цей жахливий злочин, – наголосив дипломат.

За його словами, Україна за допомогою усіх міжнародних майданчиків нагадуватиме Ірану про його обов’язок забезпечити об’єктивне та неупереджене технічне розслідування обставин катастрофи, а також притягнути до кримінальної відповідальності усіх чиновників та військовослужбовців, незалежно від їхніх посад.

Читайте: Авіакатастрофа МАУ: Іран не допустив Україну до допиту підозрюваних

Єнін також наголосив, що Іран має надати гарантії неповторення подібних інцидентів та забезпечити гідний рівень грошових компенсацій родичам загиблих.

Уряд Ірану 30 грудня затвердив суму у $150 тис. компенсації, яку отримають рідні постраждалих у катастрофі Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року. Через декілька днів влада Ірану визнала, що літак збили військові, прийнявши його за ворожий об’єкт.

Загалом загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Джерело: Євген Єнін