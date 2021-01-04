ДПС попередила платників податків про можливі збої в роботі онлайн-сервісів 5 січня з 22.00 до 1.00 6 січня.

Причина – у зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту податкової.

Відомство просить з розумінням поставитися до тимчасових обмежень доступу до електронних сервісів.

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У 2021 році зміняться рахунки для сплати ЄСВ – Єдиного соціального внеску.

Тому платники податків повинні звернутися до органів Державної податкової служби України за місцем реєстрації, щоб отримати нові рахунки для сплати ЄСВ. Як дізнатися реквізити для сплати ЄСВ, читайте на Фактах ICTV.