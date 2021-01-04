В Україні помітно знизилась заповненість ліжок з хворими на Covid-19

Станом на ранок 4 січня 2021 року в Україні для лікування хворих на коронавірус відведено 66 тис. ліжок, з них 55 409 місць забезпечені постачанням кисню.

Заповненість лікарень такими пацієнтами помітно знизилась, оскільки практично 35 тис. ліжок, оснащених киснем, залишаються вільними.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Нині 22 802 пацієнти перебувають у лікарнях України, – наголосив міністр.

Коронавірус в Україні

4 січня в Україні підтвердили 4 158 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіло 170 дітей і 163 медичних працівники. Загалом за період пандемії зареєстровано 1 078 251 інфікування.

Від ускладнень Covid-19 померло 73 людини, загалом зафіксовано 18 927 летальних випадків. За добу вилікуватися вдалося 4 693 пацієнтам, повністю подолали хворобу 733 558 українців.

Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 1 526 осіб. Лідерами за кількістю нових інфікувань є Запорізька область (528), Київ (504) і Львівська область (352).