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Як оформити догляд за літньою людиною в Україні
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Як оформити догляд за літньою людиною в Україні

Як оформити догляд за літньою людиною в Україні

Українське законодавство передбачає можливість оформити догляд за одинокою літньою людиною, якій 80 і більше років, а також за інвалідом I групи. За цієї умови особа, яка буде доглядати за похилою людиною, зможе заробляти страховий стаж.

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Як оформити догляд за літньою людиною в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Крок 1. Збираємо інформацію

Право оформити догляд за одинокою літньою людиною, якій виповнилося 80 років, а також за інвалідом I групи, мають непрацюючі громадяни працездатного віку. Вони будуть заробляти страховий стаж.

Потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що літня людина потребує постійного догляду.

У 2020 році переглянули порядок надання грошової допомоги літнім самотнім людям, які потребують сторонньої допомоги. Для осіб, які досягли 80 років, вона становить 40% від прожиткового мінімуму. З 1 грудня 2020 року сума складає 707,6 грн.

Крок 2. Збираємо необхідні документи

Щоб оформити догляд за літньою людиною, знадобиться:

  • паспорт літньої людини й особи, яка здійснюватиме догляд;
  • трудова книжка з відміткою про відсутність працевлаштування;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан здоров’я дозволяє надавати соціальні послуги, тобто доглядати за літньою людиною;
  • довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності в літньої людини (за наявності);
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що людина потребує догляду (видається органами охорони здоров’я за місцем проживання пенсіонера).

Крок 3. Звертаємося до Управління праці

Щоб оформити догляд за літньою людиною, потрібно звернутися в Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, якій потрібна допомога.

Разом із пакетом документів подаються заяви – від літньої людини, а також від особи, яка здійснюватиме догляд.

З моменту подання заяви буде призначено допомогу.

Крок 4. Вирішуємо питання зі спадщиною

Разом з оформленням догляду за літньою людиною в Управлінні праці та соціального захисту населення можна врегулювати питання спадщини.

Якщо літня людина виявляє бажання передати в право власності своє майно особі, яка здійснює догляд, є три варіанти:

  • заповіт;
  • договір довічного утримання;
  • дарча.

Усі зазначені документи оформляють у нотаріуса. Заповіт у будь-який момент можна змінити без відома людини, на яку укладено заповіт. Дарча не має зворотної сили. У цьому документі можна лише позначити умови, за яких майно перейде у власність іншої людини.

Договір довічного утримання – це також зручний спосіб законного оформлення відносин між літньою людиною й особою, яка здійснює догляд. У ньому можна вказати всі умови, права й обов’язки, які мають бути виконані. У будь-який момент договір може бути розірваний.

З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія в Україні зросла з 2 100 грн до 2 400 грн. Це стосується тих, кому більше 65 років і чий стаж роботи нараховує 30 років для чоловіків і 25 років – для жінок.

Фото: Dreamstime

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