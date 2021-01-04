Як оформити догляд за літньою людиною в Україні

Разом з оформленням догляду за літньою людиною в Управлінні праці та соціального захисту населення можна врегулювати питання спадщини.

Якщо літня людина виявляє бажання передати в право власності своє майно особі, яка здійснює догляд, є три варіанти:

заповіт;

договір довічного утримання;

дарча.

Усі зазначені документи оформляють у нотаріуса. Заповіт у будь-який момент можна змінити без відома людини, на яку укладено заповіт. Дарча не має зворотної сили. У цьому документі можна лише позначити умови, за яких майно перейде у власність іншої людини.

Договір довічного утримання – це також зручний спосіб законного оформлення відносин між літньою людиною й особою, яка здійснює догляд. У ньому можна вказати всі умови, права й обов’язки, які мають бути виконані. У будь-який момент договір може бути розірваний.

З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія в Україні зросла з 2 100 грн до 2 400 грн. Це стосується тих, кому більше 65 років і чий стаж роботи нараховує 30 років для чоловіків і 25 років – для жінок.