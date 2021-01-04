Як оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини – інструкція з отримання дитячої допомоги.

Аби подати заявку на допомогу у зв’язку з народженням дитини, звертаємось до Управління праці та соціального захисту населення.

Адресу та графік роботи потрібного відділення дізнаємось на сайті своєї районної держадміністрації.

З собою приносимо ті самі документи, що й для електронного подання.