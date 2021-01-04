Як оформити пенсію з інвалідності в Україні

КРОК 1. Визначаємо, хто має право на пенсію з інвалідності
Відповідно до статті 32 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію, залежно від групи, за наявності необхідного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.
Так, для осіб з інвалідністю I групи необхідно мати від 1-го до 10-ти років страхового стажу залежно від їх віку. Зокрема, до досягнення 25 років включно необхідно мати 1 рік страхового стажу, а особам від 54 років до досягнення 59 років включно – 10 років.
Для осіб з інвалідністю II та III груп закон передбачає набуття від 1-го до 14-ти років страхового стажу. Наприклад, до досягнення 23 років включно необхідно мати 1 рік страхового стажу, а особам від 56 років до досягнення 59 років включно – 14 років.
Пенсія з інвалідності залежно від групи призначається у таких розмірах:
- особам з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком;
- особам з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;
- особам з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.
Водночас пенсії в Україні виплачуються в розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
КРОК 2. Збираємо необхідні документи
До заяви про призначення пенсії з інвалідності додаються:
- паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік;
- ідентифікаційний номер;
- документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо);
- виписку з акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;
- довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року (якщо страховий стаж, починаючи з 01.07.2000, становить менше 60 місяців, подається довідка про зарплату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30.06.2000);
- два кольорових фото розміром 4×6 см.
КРОК 3. Подаємо заяву та документи до Пенсійного фонду
Заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до будь-якого управління Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.
Воно передається до управління ПФУ за місцем проживання (реєстрації) особи, яка подала заяву.
Всі адреси управлінь Пенсійного фонду тут.
Є ще один спосіб оформлення пенсії по інвалідності – через портал електронних послуг Пенсійного фонду України (зі сканами документів, які відповідають оригіналам та придатні для сприйняття їх змісту, з використанням кваліфікованого електронного підпису) або ж через мобільний додаток Пенсійний фонд.
КРОК 4. Чекаємо на призначення пенсії з інвалідності
Пенсія з інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо з заявою звертаються протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності.
Територіальний орган Пенсійного фонду розглядає заяву до 10 днів з дня її надходження та ухвалює рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні.
Водночас цей строк може бути продовжено за рішенням керівника територіального органу ПФУ у разі проведення додаткової перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсію, але не більше ніж на 15 днів.