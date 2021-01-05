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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Артем Льозін став заступником міністра культури Ткаченка

Артем Льозін став заступником міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з цифрового розвитку. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України 5 січня.

– Вважаю, що мій досвід допоможе побудові цифрового фундаменту для міністерства, культури взаємодії із зовнішньою екосистемою і запуску нових проектів, – сказав Льозін після призначення.

Новопризначений заступник Ткаченка закінчив Київський політехнічний інститут ім. Сікорського. Після університету він понад 10 років працював з діджитал-технологіями, зокрема займався впровадженням діджитал-проектів у корпоративній сфері.

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Збільшення видатків для Мінкультури

У грудні очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про збільшення видатків з державного бюджету.

На 2021 рік держава виділила понад 12,5 млрд грн на культуру, туризм та інформаційну політику.

Фото: Артем Льозін

Джерело: Мінкульт

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