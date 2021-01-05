Курс валют НБУ на 5 січня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 5 січня.

2021 рік для американського долара почався зі здорожчання на 16 копійок – до 28,43 грн/$.

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Курс євро регулятор встановив на рівні 34,93 грн/€, що є максимум для європейської валюти за останні три роки. Вище курс був лише 30 січня 2018 року – 34,96 грн/€.

Курс валют в Україні від НБУ на 5.01:

$1 – 28,2746 грн;

€1 – 34,7396 грн;

1 польський злотий – 7,6348 грн;

10 російських рублів – 3,7823 грн.

Курс долара у 2021 році

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

Тим часом аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс долара у 2021 році буде на рівні 28,4 грн за $1.

Водночас, згідно з прогнозами фінансистів, курс долара в Україні у 2021 році коливатиметься у межах 27-29,5 грн за $1.