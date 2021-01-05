PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Долар та євро знову здорожчали: курс валют в Україні на 5 січня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 5 січня.

2021 рік для американського долара почався зі здорожчання на 16 копійок – до 28,43 грн/$.

Читайте: На початку 2021 року ВВП України через пандемію впаде на 3%

Курс євро регулятор встановив на рівні 34,93 грн/€, що є максимум для європейської валюти за останні три роки. Вище курс був лише 30 січня 2018 року – 34,96 грн/€.

Курс валют в Україні від НБУ на 5.01:

  • $1 – 28,2746 грн;
  • €1 – 34,7396 грн;
  • 1 польський злотий – 7,6348 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7823 грн.

Курс валют НБУ на 5 січня 2021 в Україні

Курс долара у 2021 році

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

Тим часом аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс долара у 2021 році буде на рівні 28,4 грн за $1.

Водночас, згідно з прогнозами фінансистів, курс долара в Україні у 2021 році коливатиметься у межах 27-29,5 грн за $1.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка