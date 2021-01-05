Станом на 5 січня коронавірус у Києві виявили ще у 846 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 114 369 випадків Covid-19.

За добу померли 26 людей. Усього коронавірус забрав життя 2 003 киян. Одужали за минулу добу 567 осіб. Усього коронавірус подолали 40 921 мешканець Києва.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, слід зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: