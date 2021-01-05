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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Під час локдауну у Києві може змінитися інтервал руху транспорту

Під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у Києві можуть внести зміни у роботу громадського транспорту. Тролейбуси, маршрутні таксі, автобуси та трамваї перевозитимуть лише таку кількість пасажирів, яка відповідає кількості місць.

Також може змінитися інтервал руху муніципального транспорту. У метро діятимуть обмеження на вхід та вихід. Про це пасажирів повідомлятимуть за допомогою звукових оголошень.

Київська міська державна адміністрація закликає користуватися транспортом лише за потреби.

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Чи будуть зміни у русі поїздів під час локдауну

Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів під час січневого локдауну. Для мінімізації ризиків зараження у поїздах проводитимуть усі необхідні протиепідемічні заходи. Пасажири обов’язково мають носити маски.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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