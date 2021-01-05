Після народження дитини батьки в Україні у 2021 році отримуватимуть допомогу у розмірі 41 280 грн.

З цієї суми одноразова виплата одразу після пологів складає 10 320 грн.

Крім того, протягом наступних трьох років (36 місяців) батьки отримуватимуть щомісяця фіксовану суму – 860 грн.

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Протягом року суму виплат можуть переглянути.

Повернення Пакунку малюка

У 2021 році уряд повернув українцям одноразову натуральну допомогу у вигляді Пакунку малюка.

Рішення схвалили під час засідання Кабміну 25 листопада 2020 року. Водночас батьки зможуть обирати, як отримувати допомогу: у грошовій чи натуральній формі.

Детальніше про допомогу батькам після народження дитини в Україні читайте у матеріалах на Фактах ICTV.