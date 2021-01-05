Після успішного тестування МОН розпочало активне поширення безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників серед українських шкіл, які ще не користуються ним.

Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ у сфері освіти.

– Усі інші школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів і консультаційну підтримку щодо підключення сервісу та користування ним, – сказав заступник міністра освіти і науки з питань цифровізації Артур Селецький.

Сервіс містить дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання, які заповнюватимуть вчителі. А батьки та учні отримають доступ до цієї інформації за допомогою логіна й пароля.

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Завдяки е-щоденникам батьки завжди знатимуть, як навчається їхня дитина, і отримати поради вчителів, а учні зможуть слідкувати за розкладом і отримувати завдання.

Розробка системи E-Journal розпочалося восени 2020 року. У грудні стартувала дослідна експлуатація електронних щоденників та журналів для шкіл.

За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.