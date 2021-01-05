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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Школи почали підключати до системи електронних журналів та щоденників

Після успішного тестування МОН розпочало активне поширення безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників серед українських шкіл, які ще не користуються ним.

Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ у сфері освіти.

– Усі інші школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів і консультаційну підтримку щодо підключення сервісу та користування ним, – сказав заступник міністра освіти і науки з питань цифровізації Артур Селецький.

Сервіс містить дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання, які заповнюватимуть вчителі. А батьки та учні отримають доступ до цієї інформації за допомогою логіна й пароля.

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Завдяки е-щоденникам батьки завжди знатимуть, як навчається їхня дитина, і  отримати поради вчителів, а учні зможуть слідкувати за розкладом і отримувати завдання.

Розробка системи E-Journal розпочалося восени 2020 року. У грудні стартувала дослідна експлуатація електронних щоденників та журналів для шкіл.

За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.

Джерело: Міносвіти

Фото: Pixabay

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