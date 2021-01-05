Незважаючи на зниження захворюваності на коронавірус, Україні потрібен локдаун 8-24 січня, щоб підготуватися до розповсюдження британського штаму вірусу.

Про це написав у соцмережі голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп Михайло Радуцький.

– Приклад європейських країн свідчить, що святкувати перемогу над пандемією занадто рано. Під час січневих канікул потрібно дати перепочинок системі охорони здоров’я, нашим лікарям. Та підготуватись до нових викликів – наприклад, розповсюдження британського штаму вірусу, – вважає він.

Водночас, на його думку, варто дослухатись до пропозицій бізнесу щодо обмеження на продаж товарів під час локдауну.

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– Немає причин створювати для підприємців та споживачів складнощі та обмеження, які не впливають на епідеміологічну ситуацію, – вважає Радуцький.

На засіданні 5 січня Кабмін додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час локдауну з 8 до 24 січня.

Зміну дат локдауну під час засідання не розглядали.

Джерело: Михайло Радуцький