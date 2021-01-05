Справа Шеремета: поліція запланувала слідчі дії з власником запису

У Національній поліції України готові провести слідчі дії з особою, яка є розпорядником звукозапису, на якому невідомими обговорюється вбивство Павла Шеремета, адже слідчі зацікавлені в отриманні додаткової інформації про справу.

Правоохоронці сформували групу з представників Нацполіції та Офісу генпрокурора, яка має виїхати до країни, де перебуває власник запису.

Також цій особі як свідку підготували офіційне запрошення до України для участі у слідчих діях, їй готові гарантувати охорону.

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Справа щодо виконавців вбивства Шеремета уже розглядається у суді.

Водночас інформація про так званий білоруський слід стосується винятково замовників вбивства журналіста. Матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні.

Вбивство Шеремета

У справі про вбивство Павла Шеремета з’явилися нові дані.

Слідству стало відомо про аудіозаписи, які вказують на причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста. Вони підтверджують основну версію слідства, однак на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаються.

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