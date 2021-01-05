Конституційний суд видав нову заяву щодо указу Зеленського

Конституційний суд наголосив на своїй незалежності і недоторканності, яку забезпечує йому Конституція України, та закликав усі органи державної влади дотримуватись основного закону України і не втручатись у роботу суду.

Про це заявили судді під час зборів 5 січня у зв’язку з указом президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького.

Судді відзначили, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти повинні відповідати їй. Вони зазначили, що звільнити суддю КСУ від обов’язків можна лише у разі припинення його повноважень, затримання або тримання його під вартою або арештом.

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– Суддя Конституційного суду України здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією та Законом України Про Конституційний суд України, на засадах верховенства права (частина перша статті 24 закону Про Конституційний суд України), – заявили судді.

Також в КСУ звернули увагу на те, що недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке зробить неможливим конституційний контроль, який забезпечує верховенство Конституції.

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення глави Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького “юридично нікчемним”, і закликали його скасувати.

Джерело: Конституційний суд України