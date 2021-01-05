Помер екс-нардеп Анатолій Бутенко

В Одесі на 83-му році життя помер колишній керівник Одеської області, заслужений діяч науки і техніки України, народний депутат першого скликання Анатолій Бутенко.

Бутенко був головою Одеської області в 1980-90-х роках.

Трудовий шлях він почав у 17 років робітником ливарно-механічного заводу, працював технологом Одеського заводу радіально-свердлильних верстатів, головним інженером Одеського ремонтно-механічного заводу.

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У 1990 році Анатолій Бутенко став народним депутатом України першого скликання. Він працював у комісії з питань оборони і державної безпеки.

Також він розвився як науковець, здобув ступінь доктора економічних наук.

Бутенко останні роки очолював відділ розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Смерть Кернеса

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Через труднощі з лікуванням політика транспортували під нагляд німецьких медиків у берлінську клініку Шаріте.

Тримісячне лікування не дало результату, а вже 11 грудня у чиновника відмовила друга нирка, тоді його підключили до діалізу. За шість днів хвороба завершилася летально.