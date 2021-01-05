Станом на ранок вівторка, 5 січня, коронавірус в Україні виявили вже у 1 083 585 осіб.
За минулу добу додалося 5 334 випадки Covid-19. Було здійснено понад 39,2 тис. тестувань.
Також за 4 січня в Україні:
- госпіталізовано – 1 280 осіб;
- летальних випадків – 202;
- одужало – 13 850 осіб;
З початку пандемії коронавірус в Україні забрав життя 19 129 пацієнтів. Побороли небезпечний вірус 747 408 українців.
Кількість випадків Covid-19 в регіонах за добу
- Київ – 846 випадків;
- Вінницька область – 76 випадків;
- Волинська область – 86 випадків;
- Дніпропетровська область – 320 випадків;
- Донецька область – 269 випадків;
- Житомирська область – 77 випадків;
- Закарпатська область – 65 випадків;
- Запорізька область – 418 випадків;
- Івано-Франківська область – 61 випадок;
- Київська область – 266 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 371 випадок;
- Миколаївська область – 87 випадків;
- Одеська область – 682 випадки;
- Полтавська область – 376 випадків;
- Рівненська область – 137 випадків;
- Сумська область – 59 випадків;
- Тернопільська область – 53 випадки;
- Харківська область – 313 випадків;
- Херсонська область – 84 випадки;
- Хмельницька область – 40 випадків;
- Черкаська область – 376 випадків;
- Чернівецька область – 127 випадків;
- Чернігівська область – 87 випадків.
Локдаун в Україні
У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.
Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.
Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.