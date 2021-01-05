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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

В Україні 5,3 тис. випадків коронавірусу за добу, одужань майже втричі більше

Станом на ранок вівторка, 5 січня, коронавірус в Україні виявили вже у 1 083 585 осіб.

За минулу добу додалося 5 334 випадки Covid-19. Було здійснено понад 39,2 тис. тестувань.

Також за 4 січня в Україні:

  • госпіталізовано – 1 280 осіб;
  • летальних випадків – 202;
  • одужало – 13 850 осіб;

З початку пандемії коронавірус в Україні забрав життя 19 129 пацієнтів. Побороли небезпечний вірус 747 408 українців.

Кількість випадків Covid-19 в регіонах за добу

  • Київ – 846 випадків;
  • Вінницька область – 76 випадків;
  • Волинська область – 86 випадків;
  • Дніпропетровська область – 320 випадків;
  • Донецька область – 269 випадків;
  • Житомирська область – 77 випадків;
  • Закарпатська область – 65 випадків;
  • Запорізька область – 418 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 266 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 371 випадок;
  • Миколаївська область – 87 випадків;
  • Одеська область – 682 випадки;
  • Полтавська область – 376 випадків;
  • Рівненська область – 137 випадків;
  • Сумська область – 59 випадків;
  • Тернопільська область – 53 випадки;
  • Харківська область – 313 випадків;
  • Херсонська область – 84 випадки;
  • Хмельницька область – 40 випадків;
  • Черкаська область – 376 випадків;
  • Чернівецька область – 127 випадків;
  • Чернігівська область – 87 випадків.

Локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.

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