Станом на ранок вівторка, 5 січня, коронавірус в Україні виявили вже у 1 083 585 осіб.

За минулу добу додалося 5 334 випадки Covid-19. Було здійснено понад 39,2 тис. тестувань.

Також за 4 січня в Україні:

госпіталізовано – 1 280 осіб;

летальних випадків – 202;

одужало – 13 850 осіб;

З початку пандемії коронавірус в Україні забрав життя 19 129 пацієнтів. Побороли небезпечний вірус 747 408 українців.

Кількість випадків Covid-19 в регіонах за добу

Київ – 846 випадків;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 86 випадків;

Дніпропетровська область – 320 випадків;

Донецька область – 269 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 65 випадків;

Запорізька область – 418 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 266 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Миколаївська область – 87 випадків;

Одеська область – 682 випадки;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 59 випадків;

Тернопільська область – 53 випадки;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 376 випадків;

Чернівецька область – 127 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.