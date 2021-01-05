В Україні хочуть заборонити продаж та використання феєрверків та петард – петиція

На сайті президента України з’явилась петиція №22/111058-еп про заборону використання та продажу піротехнічних засобів в Україні, яка була зареєстрована 4 січня 2021 року.

У тексті петиції вказано, що люди і тварини страждають від використання різноманітних феєрверків та інших піротехнічних засобів. В першу чергу, людям, які пройшли АТО, звуки вибухів нагадують війну, і це завдає колосальну шкоду психічному здоров’ю. А особам похилого віку з величезним багажем хвороб – це завдає шкоди фізичному здоров’ю.

За словами ініціатора петиції Ксенії Триняк, для молодих мам та їхніх дітей звуки вибухів від піротехнічних засобів є фізичним насильством та знущанням над здоров’ям. Для тварин – це величезний стрес, жах та їхнє вбивство.

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У петиції президента України Володимира Зеленського просять розглянути та ухвалити ряд законопроектів щодо заборони продажу та використання піротехнічних засобів:

заборонити продаж і використання таких піротехнічних пристроїв, як: салюти, феєрверки, хлопавки, петарди, вертушки, холодні фонтани, фаєри, ракети, стробоскопи, установки Балет, Катюша, Дракон, Римські свічки, вулкани, пневмохлопушки та інші;

заборонити продаж та використання піротехнічних пристроїв, які перевищують норму шуму в 70 Дцб, встановлену ст. 24 ЗУ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;

запровадити кримінальну відповідальність за незаконний продаж піротехнічних засобів;

запровадити великі штрафи за незаконне використання феєрверків, петард та інших піротехнічних засобів;

у великі свята організувати патрулювання Національною поліцією стадіонів, скверів та парків на випадок використання піротехнічних засобів.

Якщо впродовж 90 днів петиція отримає підтримку 25 тис. українців, її направлять на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

Пожежі через феєрверки

У новорічну ніч в центрі Миколаєва почалася пожежа у багатоповерхівці через феєрверк, який залетів на балкон. Пожежа охопила дві квартири.

Загоряння відбулося на сьомому поверсі. На щастя, у квартирах, що постраждали від пожежі, нікого не було.