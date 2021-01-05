Іран передав Україні фінальний проект технічного звіту про катастрофу пасажирського літака МАУ під Тегераном.

Про це повідомили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його заступник Євгеній Єнін.

– Звіт передали увечері 31 грудня, з п’ятої спроби. Зараз усі компетентні органи ретельно його вивчають, – сказав Єнін.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна за 60 днів має розглянути документ та внести коментарі та зауваження до нього. Звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

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Він додав, що це важливий етап для подальшого руху вперед, адже без цього звіту було б неможливо домогтися виплати компенсацій та загальної справедливості.

30 грудня влада Ірану заявила про закінчення розслідування щодо катастрофи літака МАУ. Також вони визначили суму компенсації для сімей загиблих у розмірі $150 тис.

Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень з приводу компенсацій.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року через декілька хвилин після вильоту з Тегерана. Через декілька днів влада Ірану визнала, що літак збили військові, прийнявши його за ворожий об’єкт.

Унаслідок авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадянина Канади.

Джерело: Суспільне, Обозреватель