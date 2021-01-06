Міністерство охорони здоров’я України проти скасування і перенесення січневого локдауну, який розпочнеться 8 числа і триватиме до 24-ого, попри поширення у ЗМІ інформації про перегляд жорстких заходів.

Про це під час брифінгу 6 січня заявив очільник відомства Максим Степанов.

– МОЗ проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксуються близько 5-7 тис. випадків коронавірусу, щодня від хвороби помирає близько 200 осіб, – уточнив Максим Степанов.

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За словами міністра, громадян та представників бізнесу заздалегідь попередили про посилення карантину, і під час особистих бесід підприємці запевнили у готовності до запровадження таких заходів.

У відомстві наполягають на посиленні карантину, адже після свят очікують спалах захворюваності на коронавірус.

Локдаун в Україні

В Україні запровадили жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 року через поширення коронавірусу.

Заходи торкнуться діяльності частини українського бізнесу.

Детальніше про заходи і обмеження локдауну в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.