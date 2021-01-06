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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Долар і євро здешевшали: курс валют в Україні 6 січня

На 6 січня Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,40 грн/$.

Тобто за день американська валюта здешевшала на 3 копійки після значного зростання курсу напередодні.

Європейська валюта втратила 9 копійок. Її курс 6 січня становить 34,84 грн/€.

Водночас польський злотий та російський рубль трохи здорожчали.

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Курс валют в Україні від НБУ на 6.01:

  • $1 – 28,40 грн;
  • €1 – 34, 84 грн;
  • 1 польський злотий – 7,6607 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7951 грн.

Курс валют на 6 січня

Курс долара у 2021

У Кабміні прогнозують курс долара у 2021 році на рівні 28,6 грн за $1.

Водночас, згідно з прогнозами фінансистів, курс американської валюти коливатиметься в межах 27-29,5 грн за $1.

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