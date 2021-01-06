Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 6 січня коронавірус у Києві виявили ще у 931 особи. Загалом у столиці зафіксовано 115 300 випадків Covid-19.

За добу померли 19 людей. Усього коронавірус забрав життя 2 022 киян. Одужала за минулу добу 651 особа. Усього коронавірус подолали 41 572 мешканця Києва.

Захворіли:

540 жінок віком від 18 до 90 років;

365 чоловіків віком від 18 до 85 років;

11 дівчаток від 5 до 17 років;

15 хлопчиків від 1 до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 172, Дніпровському — 137 та Деснянському – 133.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, слід зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: