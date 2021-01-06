Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 6 січня коронавірус у Києві виявили ще у 931 особи. Загалом у столиці зафіксовано 115 300 випадків Covid-19.
За добу померли 19 людей. Усього коронавірус забрав життя 2 022 киян. Одужала за минулу добу 651 особа. Усього коронавірус подолали 41 572 мешканця Києва.
Захворіли:
- 540 жінок віком від 18 до 90 років;
- 365 чоловіків віком від 18 до 85 років;
- 11 дівчаток від 5 до 17 років;
- 15 хлопчиків від 1 до 16 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 172, Дніпровському — 137 та Деснянському – 133.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, слід зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.