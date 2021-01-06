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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Не лише з Sinovac: МОЗ розповів про переговори щодо вакцин від коронавірусу

Україна активно веде переговори з виробниками вакцини проти коронавірусу. Співпраця з китайським розробником, компанією Сіновак (Sinovac Biotech), не є єдиним напрямком роботи.

Про це під час брифінгу 6 січня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Найближчим часом будуть підписані угоди з іншими компаніями, які будуть постачати вакцини до України, – зазначив Максим Степанов.

Читайте: Постачання до України китайської Covid-вакцини: що буде, якщо речовину не затвердять

Водночас міністр уточнив, чому поки не розголошується інформація про конкретні компанії. За його словами, до підписання угоди відомство не має права розголошувати дані про виробника та стадії переговорів.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі активно триває вакцинація проти вірусу.

Нині щеплення роблять у понад 30 країнах світу, звітують у ВООЗ.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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