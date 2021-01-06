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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Підпільна вакцинація від Covid-19 в Україні: Шмигаль доручив перевірити інформацію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ та МЗС перевірити інформацію щодо проведення в країні підпільної вакцинації від коронавірусу препаратами невідомого походження, яку раніше поширили ЗМІ.

Очільник уряду зазначив, що він є прихильником проведення щеплення, але лише за планом, затвердженим МОЗ, та речовинами, які пройшли перевірку.

– Першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з коронавірусом, – нагадав Денис Шмигаль про план вакцинації в Україні.

Читайте: 4 етапи вакцинації – в Україні затвердили план імунізації від Covid-19

За його словами, він також планує зробити щеплення власним коштом у другу або третю чергу, але лише тоді, коли офіційно зареєстрована речовина надійде до українських клінік.

Вакцинація в Україні

ЗМІ повідомили, що у Києві почали проводити підпільну VIP-вакцинацію від коронавірусу, під час якої заможним людям пропонують зробити щеплення на базі приватних клінік вакцинами від Pfizer та BioNTech, яких поки що офіційно немає в країні.

Водночас в Україні затвердили план імунізації, згідно з яким першими вакцинують лікарів та пенсіонерів. Вакцина, за прогнозами МОЗ, має надійти до країни ближче до весни.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Dreamstime

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