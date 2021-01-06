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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Щедрик від Повітряних сили ЗСУ: як військові привітали українців з Різдвом

Військові привітали українців з Різдвом, виконавши Щедрик – всесвітньо відомий твір композитора Миколи Леонтовича.

Центр військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ записав майже трихвилинне яскраве відео.

Ця різдвяна мелодія зазвучала по-особливому у виконанні військового оркестру.

Президент Володимир Зеленський також привітав українців з Різдвом Христовим.

Від побажав усім, щоб радість і тепло цього свята об’єднали Україну, наголосивши, що цьогорічне Різдво особливе, оскільки традиційне колядування має бути безпечним для людей.

– Всім веселого Різдва, щастя та міцного здоров’я, щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх 12 страв на столі, – сказав глава держави.

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