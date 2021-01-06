Тернопіль не буде запроваджувати локдаун з 8 січня

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила не запроваджувати додаткові обмеження у Тернополі з 8 по 24 січня.

Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал у відеозверненні.

– Протягом останніх днів у нас не те, що немає зростання кількості хворих на Covid-19, а, навпаки, йде зменшення кількості людей, які хворіють, вони перебувають в наших лікарнях, – заявив мер.

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Також він додав, що у місті практично немає хворих серед дітей та працівників навчальних закладів, тому комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не запроваджувати жодних додаткових обмежень до тих, які діяли раніше.

З 11 січня у Тернополі запрацюють школи, влада рекомендує не припиняти діяльність суб’єктам господарювання. Відповідні рішення місто ухвалить і оприлюднить 6 січня.

Локдаун в Україні

В Україні запровадять жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 року через поширення коронавірусу.

Заходи торкнуться діяльності частини українського бізнесу.

Детальніше про заходи і обмеження локдауну в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Т1 Новини