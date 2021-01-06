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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Тих, хто одужав вдвічі більше: в Україні за добу 6 911 випадків Covid-19

Станом на ранок 6 січня в Україні за добу виявили 6 911 випадків Covid-19, загалом – 1 090 496.

Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.

Госпіталізація знадобилась 2 978 пацієнтам.

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Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 228 людей. З початку пандемію в Україні зафіксували 19 357 летальних випадків.

14 490 осіб – одужали від коронавірусу за останню добу, загалом – 761 898.

Скільки людей захворіли за останню добу у регіонах:

  • м. Київ – 931 випадок;
  • Вінницька область – 158 випадків;
  • Волинська область – 135 випадків;
  • Дніпропетровська область – 225 випадків;
  • Донецька область – 259 випадків;
  • Житомирська область – 88 випадків;
  • Закарпатська область – 76 випадків;
  • Запорізька область – 622 випадки;
  • Івано-Франківська область – 120 випадків;
  • Київська область – 596 випадків;
  • Кіровоградська область – 65 випадків;
  • Луганська область – 187 випадків;
  • Львівська область – 324 випадки;
  • Миколаївська область – 120 випадків;
  • Одеська область – 668 випадків;
  • Полтавська область – 309 випадків;
  • Рівненська область – 243 випадки;
  • Сумська область – 115 випадків;
  • Тернопільська область – 161 випадок;
  • Харківська область – 557 випадків;
  • Херсонська область – 117 випадків;
  • Хмельницька область – 316 випадків;
  • Черкаська область – 345 випадків;
  • Чернівецька область – 139 випадків;
  • Чернігівська область – 35 випадків.

Локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

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