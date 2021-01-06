Станом на ранок 6 січня в Україні за добу виявили 6 911 випадків Covid-19, загалом – 1 090 496.

Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.

Госпіталізація знадобилась 2 978 пацієнтам.

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Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 228 людей. З початку пандемію в Україні зафіксували 19 357 летальних випадків.

14 490 осіб – одужали від коронавірусу за останню добу, загалом – 761 898.

Скільки людей захворіли за останню добу у регіонах: м. Київ – 931 випадок;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 225 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 622 випадки;

Івано-Франківська область – 120 випадків;

Київська область – 596 випадків;

Кіровоградська область – 65 випадків;

Луганська область – 187 випадків;

Львівська область – 324 випадки;

Миколаївська область – 120 випадків;

Одеська область – 668 випадків;

Полтавська область – 309 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 115 випадків;

Тернопільська область – 161 випадок;

Харківська область – 557 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 316 випадків;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 139 випадків;

Чернігівська область – 35 випадків.

Локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.