Війна на Донбасі: бойовики 4 рази відкривали вогонь, з початку доби – двічі

За минулу добу у районі проведення ООС було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

На Приазов’ї, неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки ворог стріляв з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї.

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Від початку доби, 6 січня, вже зафіксували два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Доба на Донбасі

4 січня російсько-окупаційні війська п’ять разів порушували режим припинення вогню у зоні проведеня ООС.

Неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Гнутове, противник двічі обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів та стрілецької зброї.