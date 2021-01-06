Українські військові звання перевели на коди військових рангів Північноатлантичного Альянсу.

Відповідний указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116 підписав міністр оборони України Андрій Таран.

– Зазначений перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів, – зазначив Таран.

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Міністр оборони стверджує, що це рішення змінить систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Це стане частиною проекту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.

У вересні 2020 року міністерство оборони України представило зміни в емблемах військовослужбовців Збройних сил.

ЗСУ відмовляється від зразків військового одягу часів Радянського Союзу та повертає собі символи, що використовувалися в часи Національно-визвольних змагань 1917-1921 років.