Усі пенсіонери, які після 2014 року під час російсько-української війни опинилися на непідконтрольній території Донбасу, можуть отримувати соціальні виплати в Україні.

Отримавши статус внутрішньо переміщених осіб, мешканці Донбасу можуть розраховувати на українські пенсії.

Найголовніше про пенсії переселенцям, та які документи потрібно зібрати, щоб оформити пенсію в Україні переселенцю, розповідають Факти ICTV.