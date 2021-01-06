КРОК 1. Визначаємо, хто з переселенців може отримувати пенсію в Україні
Право на пенсію в Україні мають усі громадяни після 60 років з відповідним стажем роботи, а також переселенці із довідкою ВПО – довідкою внутрішньо-переміщеної особи.
Починаючи з 2019 року, така довідка не є обов’язковою умовою для отримання пенсії. Однак у такому випадку необхідна прописка на підконтрольній території України.
Ще однією умовою для переселенців є обов’язкове постійне проживання на території України з можливим відвідуванням окупованих територій, однак щонайбільше на 60 діб.
КРОК 2. Збираємо пакет документів
Для призначення пенсії переселенцям необхідно зібрати такий пакет документів:
- Паспорт громадянина України і додаткову фотографію;
- Ідентифікаційний код;
- Дійсні документи про стаж (дипломи про освіту, трудова книжка, військовий квиток тощо);
- Посвідчення особливого статусу (учасник ліквідації на ЧАЕС, ветеран війни, дитина війни, донор тощо)
Важливо: якщо пенсіонер-переселенець не має прописки на підконтрольній території України, для призначення пенсії йому обов’язково слід взяти довідку ВПО.
Її можна отримати у будь-якому з місцевих управлінь соцзахисту населення на території України.
КРОК 3. Подаємо необхідні документи до Пенсійного фонду
Зібраний пакет усіх необхідних документів, посвідчень, заяв та фото можна подати у будь-яке управління ПФ, незалежно від фактичного місця проживання.
Повний перелік управлінь Пенсійного фонду України з адресами тут.
Якщо через карантин або інші поважні причини пенсіонер-переселенець не має змоги власноруч оформити пенсійні виплати у Пенсійному фонді, це можна зробити, не виходячи з дому.
Портал електронних послуг Пенсійного фонду України в онлайн-режимі прийме пакет документів, які перед цим необхідно буде відсканувати та зберегти на комп’ютері.
Також пенсіонер має володіти власним і, головне, завіреним електронним підписом.
Зверніть увагу! Для оформлення заяви на призначення пенсії онлайн необхідна реєстрація на сайті.
Головна умова реєстрації – особисте відвідування територіального органу Пенсійного фонду.
КРОК 4. Чекаємо на призначення пенсії
Після того як Пенсійний фонд прийняв особисте звернення переселенця-пенсіонера, вирішальне слово надається комісіям при державних адміністраціях.
На засіданні таких комісій відбувається обговорення призначень (або відновлень) пенсійних виплат для внутрішньо переміщених осіб.
Зокрема, перевіряється автентичність наданих Пенсійному фонду документів та історія відвідувань окупованих територій Донбасу.
За скептичними підрахунками, такі перевірки можуть тривати два-три місяці.