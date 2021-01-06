Президент Володимир Зеленський запевнив, що у разі підтвердження інформації про контрабандне ввезення в Україну вакцин від коронавірусу, реакція буде максимально жорсткою.

– За контрабанду і контрафакт має бути покарання, – написав глава держави у соцмережі.

Він нагадав, що є чіткий план вакцинації: спочатку щеплення отримають люди з груп ризику, а також медики.