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Факти / Україна
Валентина Летяк |

За контрабанду буде покарання: Зеленський про підпільну вакцинацію від Covid-19

Президент Володимир Зеленський запевнив, що у разі підтвердження інформації про контрабандне ввезення в Україну вакцин від коронавірусу, реакція буде максимально жорсткою.

– За контрабанду і контрафакт має бути покарання, – написав глава держави у соцмережі.

Він нагадав, що є чіткий план вакцинації: спочатку щеплення отримають люди з груп ризику, а також медики.

Фото: Офіс президента

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