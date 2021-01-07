Локдаун у січні: чи вистачить двох тижнів та як ставиться до цього бізнес

Уряд планує запровадити локдаун в Україні з 8 до 24 січня 2021 року. Він триватиме трохи більше двох тижнів, і за цей час сподіваються значно знизити приріст пацієнтів з коронавірусною хворобою.

На цей період пропонуються найбільші обмеження з березня 2020 року. Водночас не настільки жорсткі, як у перші тижні українського карантину.

Поки в Україні спостерігається стабільний приріст хворих, але система охорони здоров’я ще тримається.

Та чи достатньо буде 17 днів для того, щоб план уряду спрацював?

Амбітні цілі

Рішення про запровадження значних карантинних обмежень ухвалили через необхідність розвантажити медичну систему, яка страждає від збільшення кількості пацієнтів не лише з Covid-19, але й із сезонними хворобами.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов визнає, що навіть за 12-13 тис. нових хворих на коронавірус щодобово медична система України буде під значним навантаженням.

Крім того, очікується, що щоденна кількість пацієнтів лише зростатиме.

– Ми розуміємо, що новорічні свята теж дадуть певний спалах та збільшення кількості хворих. Є ще одна дуже важливий складник – з кінця січня у нас починається сезонне зростання кількості хворих на грип. Це у нас відбувається щороку і створює додаткове серйозне навантаження на медичну систему… Саме збіг цих факторів призвів до того, що з 8 до 24 січня ми запроваджуємо додаткове посилення карантинних заходів, – пояснює рішення очільник МОЗ.

Під час нових обмежень заборонять:

приймати відвідувачів у закладах харчування;

роботу ТРЦ;

відвідування закладів освіти, крім дитсадків;

роботу закладів культури;

роботу фітнес-центрів, басейнів, спортклубів;

проведення масових заходів;

робота об’єктів у сфері побутового обслуговування;

робота непродовольчих ринків.

Посилені карантинні обмеження будуть запроваджені в Україні з 8 до 24 січня включно 2021 року. Таке рішення ухвалив… Опубликовано Денис Шмигаль Среда, 9 декабря 2020 г.

Водночас громадський транспорт функціонуватиме з невеликими обмеженнями. У коментарі Фактам ICTV інфекціоніст Юрій Жигарєв сказав, що рішення про подальше функціонування громадського транспорту могло бути обумовлене самим карантином.

– Все залежить від обмежень. Якщо частина підприємств функціонуватиме, то людям якось потрібно буде добиратися, наприклад, з лівого берега столиці на Святошин. Наприклад, є санітарки, які живуть у передмісті. Вони збираються на роботу і раптом розуміють, що електрички не ходять, метро не ходить. Вони телефонують у відділення і кажуть, що не вийдуть на роботу, адже не можуть туди доїхати. І з п’яти санітарок на зміну виходить одна, – розповідає Жигарєв.

Головне завдання – уникнути колапсу системи охорони здоров’я. Тому навіть після локдауну в Україні триватиме дія адаптивного карантину.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, обмеження будуть такі самі, як до 8 січня. Фактично у державі діятиме помаранчева зона.

Замало часу

Та 16 днів жорстких обмежень може бути замало для того, щоб значно зменшити добовий приріст хворих на Covid-19.

Ще під час карантину вихідного дня голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко казав Фактам ICTV, що для подолання кризи у системі охорони здоров’я необхідно більше часу.

– Строки інкубаційного періоду коронавірусної хвороби – від одного до 14 днів, а бувають випадки і до 21 дня. Зважаючи на те, що з першого дня клінічних проявів хвороби пацієнт є щонайменше 10 діб заразним, на ефективні карантинні заходи потрібна 31 доба. А це ще варто помножити на два. Тобто карантин має тривати не менше двох місяців, щоб бути ефективним, – вважає Кравченко.

Крім того, не зовсім зрозуміло, на які показники захворюваності орієнтується уряд. До запровадження локдауну залишається трохи менше місяця, однак до того часу ситуація може докорінно змінитися.

Ми вже бачили, як всього за місяць щоденна кількість пацієнтів з коронавірусом зростала вдвічі.

Зрозуміло, що влада намагається знайти баланс між функціонуванням економіки та захистом громадян, але залежно від ситуації кількість хворих на коронавірус може не впасти до тієї позначки, до якої прагне повернутися МОЗ.

Можливо, не вдасться повернутися навіть до 7-8 тис. хворих на добу, адже обмежень буде недостатньо.

– Для того, щоб було значне зниження (кількості хворих, – Ред.), потрібно запровадити повний локдаун – все зупинити. Як було у Китаї, коли люди сиділи вдома, діяла комендантська година, умовно раз на тиждень можна було вийти за продуктами. Якщо це буде частково – підприємства працюватимуть, громадський транспорт працюватиме – люди їздитимуть на роботу, ходитимуть по магазинах. Певне зменшення (захворюваності, – Ред.) буде, але яке – важко сказати, – висловлює думку Жигарєв.

Та жодні обмеження не спрацюють, якщо люди і заклади їх не дотримуватимуться, або якщо не буде жорсткого контролю.

Якщо людина зайшла до громадського транспорту без маски, то вона не має в ньому їхати, якщо у відвідувача магазину маска не закриває ніс – йому мають на це вказати або вивести.

Так – з будь-яким порушенням. І лише тоді локдаун можна буде назвати ефективним.

Виживання бізнесу

Звичайно, важливим складником у запровадженні локдауну є допомога бізнесу, адже, наприклад, кінотеатри взагалі не зможуть функціонувати у період 8-24 січня.

Нині влада збирається надати невелику допомогу, про що вже неодноразово згадував президент Володимир Зеленський.

7 грудня він підписав низку законів, завдяки яким бізнес та громадяни матимуть підтримку від держави. Зокрема, йдеться про одноразову фінансову допомогу, податкові “канікули”, часткове списання боргів тощо.

Фактично ті речі, про які говорили ще під час карантину вихідного дня економісти. Це потрібно, адже багато підприємств залишилися без жодної фінансової “підстраховки”, яку довелося використати ще під час весняних обмежень.

Нині ж бізнес налаштований більш оптимістично, адже закони, ухвалені Верховною Радою, дають можливість зменшити шок від обмежень. Та й дати для посилення карантину обрали щадні.

– Рішення влади, мабуть, найраціональніше. Принаймні для мого сегменту бізнесу. Січень – це провальний місяць… Я вважаю, що це набагато краще, ніж карантин вихідного дня та обмеження перед новорічними святами. Ставлюся я до цього все одно не дуже добре, але рішення раціональне, і я хоча б можу його прийняти, – розповів Фактам ICTV власник мережі ресторанів Дмитро Дубас.

А для когось навіть буде можливість попрацювати у піковий період і не залишитися зовсім без грошей.

– Для нас перший тиждень січня – це завжди найбільша відвідуваність. Так що краще так, ніж варіант, коли нас хотіли закривати з 1 січня. Обмеження 50% місць в залах залишилося, і ми далі дотримуємося всіх запобіжних заходів, – пише співзасновник мережі кінотеатрів Планета кіно Дмитро Деркач.

Звичайно ж, протриматися зможуть лише в тому разі, якщо карантин, як і планується, триватиме трохи більше двох тижнів.

Якщо він діятиме довше, то ніхто не може прогнозувати, чим це обернеться для підприємств. Адже довгий час багато хто і так працює без довгострокових планів.

– Перший локдаун мій бізнес пережив лише завдяки тому, що вдалося домовитися з власниками приміщень щодо оренди. Однак я не знаю, як буду за неї розраховуватися у січні, платити зарплати. Мушу констатувати – в сьогоденні щось планувати ми просто не можемо, адже не знаємо, чи працюватимемо навіть наступного місяця, – каже Дубас.

Можливо, все буде так, як і планують в уряді – жорсткі обмеження, але без занадто сильного тиску на економіку.

В будь-якому разі, усім потрібно буде їх дотримуватися, якщо ми хочемо без значних втрат пережити пандемію.