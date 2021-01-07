Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 7 січня коронавірус у Києві виявили ще у 731 особи. Загалом у столиці зафіксовано 116 031 випадок Covid-19.

За добу померли 19 людей. Усього коронавірус забрав життя 2 041 киян. Одужала за минулу добу 638 особа. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканця Києва.

Захворіли:

415 жінок віком від 19 до 88 років

288 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв

14 дівчаток від 5 місяців до 14 років та 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 181, Деснянському – 117 та у Дніпровському — 92.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, слід зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: