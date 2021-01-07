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Факти / Інфографіка
Софія Телішевська |

731 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 7 січня коронавірус у Києві виявили ще у 731 особи. Загалом у столиці зафіксовано 116 031  випадок Covid-19.

За добу померли 19 людей. Усього коронавірус забрав життя 2 041 киян. Одужала за минулу добу 638 особа. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканця Києва.

Захворіли:

  • 415 жінок віком від 19 до 88 років
  • 288 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв
  • 14 дівчаток від 5 місяців до 14 років та 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 181, Деснянському – 117 та у Дніпровському — 92.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, слід зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: РНБО

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