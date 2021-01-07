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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Очільники ПЦУ та УГКЦ привітали українців з Різдвом

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній привітав українців з Різдвом, яке святкую 7 січня. У своєму посланні він також окремо привітав військових на фронті та медиків. 

– Ми дякуємо Богові, що хоча і в складних умовах і важких випробуваннях пройшов рік, що минає, але Господь дав нам сили і мудрість пройти їх. Нехай наступний рік, за милістю Божою, буде всім нам на благо, принесе подолання пошесті згубної, наблизить для України час перемоги і встановлення справедливого миру, – зазначив Епіфаній. 

Читайте: Нехай радість об’єднає країну: Зеленський привітав українців з Різдвом

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав також звернувся до українців з привітаннями.

– Сьогодні ангел каже усім нам: Не бійтеся. Стоячи перед Господнім вертепом, нехай сьогодні зникне страх і смуток з наших сердець, – зазначив Блаженніший Святослав.

Традиції Різдва

З 6 на 7 січня настане чарівне свято – Різдво Христове. З ним пов’язано багато традицій, прикмет й обрядів, які шанують і передають крізь покоління практично у всіх християнських родинах.

Про історію, традиції та повір’я Різдва, читайте на сайті Факти ICTV.

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