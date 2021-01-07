В Україні станом на 7 січня зафіксували 8 997 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 099 493.
Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.
Госпіталізація знадобилася 2 567 пацієнтам.
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Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 148 людей. Загалом в Україні 19 505 летальних випадків.
За останню добу 11 316 осіб одужали, загалом – 773 214.
Скільки людей захворіли за останню добу у регіонах:
- м. Київ – 731 випадок;
- Вінницька область – 250 випадків;
- Волинська область – 142 випадки;
- Дніпропетровська область – 414 випадків;
- Донецька область – 572 випадки;
- Житомирська область – 463 випадки;
- Закарпатська область – 111 випадків;
- Запорізька область – 509 випадків;
- Івано-Франківська область – 137 випадків;
- Київська область – 480 випадків;
- Кіровоградська область – 82 випадки;
- Луганська область – 331 випадок;
- Львівська область – 288 випадків;
- Миколаївська область – 411 випадків;
- Одеська область – 694 випадків;
- Полтавська область – 389 випадків;
- Рівненська область – 326 випадків;
- Сумська область – 505 випадків;
- Тернопільська область – 198 випадків;
- Харківська область – 599 випадків;
- Херсонська область – 147 випадків;
- Хмельницька область – 411 випадків;
- Черкаська область – 233 випадки;
- Чернівецька область – 161 випадок;
- Чернігівська область – 413 випадків.
- Локдаун в Україні
У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.
Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.