PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В Україні майже 9 тис. нових випадків Covid-19

В Україні станом на 7 січня зафіксували 8 997 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 099 493.

Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.

Госпіталізація знадобилася 2 567 пацієнтам. 

Читайте: Під час локдауну у Києві може змінитися інтервал руху транспорту

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 148 людей. Загалом в Україні 19 505 летальних випадків. 

За останню добу 11 316 осіб одужали, загалом – 773 214. 

Скільки людей захворіли за останню добу у регіонах:

  • м. Київ – 731 випадок;
  • Вінницька область – 250 випадків;
  • Волинська область – 142 випадки;
  • Дніпропетровська область – 414 випадків;
  • Донецька область – 572 випадки;
  • Житомирська область – 463 випадки;
  • Закарпатська область – 111 випадків;
  • Запорізька область – 509 випадків;
  • Івано-Франківська область – 137 випадків;
  • Київська область – 480 випадків;
  • Кіровоградська область – 82 випадки;
  • Луганська область – 331 випадок;
  • Львівська область – 288 випадків;
  • Миколаївська область – 411 випадків;
  • Одеська область – 694 випадків;
  • Полтавська область – 389 випадків;
  • Рівненська область – 326 випадків;
  • Сумська область – 505 випадків;
  • Тернопільська область – 198 випадків;
  • Харківська область – 599 випадків;
  • Херсонська область – 147 випадків;
  • Хмельницька область – 411 випадків;
  • Черкаська область – 233 випадки;
  • Чернівецька область – 161 випадок;
  • Чернігівська область – 413 випадків.
  • Локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка