В Україні станом на 7 січня зафіксували 8 997 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 099 493.

Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.

Госпіталізація знадобилася 2 567 пацієнтам.

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Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 148 людей. Загалом в Україні 19 505 летальних випадків.

За останню добу 11 316 осіб одужали, загалом – 773 214.

Скільки людей захворіли за останню добу у регіонах:

м. Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

Локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.