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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Вакцина від Covid-19: Україна отримала листа від COVAX про постачання речовини

Україна отримала листа від COVAX (Глобального фонду доступу до вакцин проти коронавірусу) з інформацією про можливість постачання речовини до країни найближчим часом.

Держава гарантовано має отримати 8 млн доз вакцини.

– Отримали від COVAX лист про можливість постачання до країни м-РНК вакцини вже найближчим часом, – зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 7 січня на своїй сторінці у Facebook.

Читайте: Переговори тривають: Україна може отримати додаткові 8 млн доз вакцини від Covid-19

Вакцина проти коронавірусу

Україна активно проводить переговори з міжнародними організаціями та виробниками вакцин проти коронавірусу. Країна домовилася про постачання 8 млн доз речовини у межах глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, є домовленості з китайською компанією Сіновак (Sinovac Biotech) щодо постачання речовини.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Dreamstime

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