В Україні 8 січня стартував локдаун через поширення коронавірусу. Однак у громадян до заборон з’явилося чимало питань, які вкотре прокоментували в МОЗ.

Особливо запеклі дискусії викликала заборона на торгівлю непродовольчими товарами у магазинах.

Згідно з розпорядженням Кабміну, магазини можуть торгувати винятково товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою. Інші товари можна реалізовувати лише за умови адресної доставки.

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Іншими словами, клієнти можуть онлайн або за телефоном оформити замовлення та доставку додому.

Чиновники запевняють, що це значно зменшує кількість відвідувачів у магазинах.

Проте кіоски можуть реалізовувати непродовольчі товари.

Глава МОЗ Максим Степанов зауважив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається.

– Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками, – зазначив Степанов.

Міністр охорони здоров’я пояснив, що таке рішення ухвалювалося, оскільки ризики інфікуватись на відкритому повітрі значно менші, ніж у приміщенні.

Заборони під час локдауна вУкраїні

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.

Зокрема, до 24 січня українці не зможуть придбати батарейки, колготки, свічки, засоби для чищення взуття та миття посуду, лампочки, пакети для сміття тощо.

Постанова Кабміну передбачає адміністративну відповідальність за порушення працівниками торгівлі правил локдауну, йдетсья про штраф до 17 тис. грн.