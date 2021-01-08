Коронавірус в Україні та світі 8 січня

Кожен день в Україні та світі багато людей страждають від небезпечного вірусу Covid-19. Держави вводять обмеження, щоб зупинити поширення хвороби. Факти ICTV зібрали найголовніші новини про коронавірус за 8 січня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 8 січня, коронавірус в Україні виявили вже у понад 1,1 млн осіб. За минулу добу додалося 5 676 випадків Covid-19. Було здійснено понад 20,1 тис. тестувань.

В Україні з 8 по 24 січня 2021 року введено жорсткий карантин. За відповідне рішення 9 грудня проголосував уряд України. Під час локдауну діє низка обмежень на роботу підприємств. Однак це не стосується магазинів з харчовими продуктами, ліками та ветеринарних клінік.

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Коронавірус у світі

Великобританія схвалила третю вакцину проти коронавірусу, вироблену американською біотехнологічною фірмою Moderna, яка отримала широку підтримку з боку уряду США.

У Чехії зареєстровано майже 800 тис. підтверджених випадків коронавірусу та понад 12 тис. зі смертельними наслідками від Covid-19. У крематорії Острави всі три камери для кремації працювали цілодобово, а місткість трун багаторазово збільшувалася.

На Кіпрі вводять локдаун з 10 січня. Перукарні, салони краси та великі універмаги закриються, а школи перейдуть на дистанційне навчання. Людям дозволять виходити з дому тільки два рази в день за покупкою продуктів або ліків. Також залишається чинна комендантська година з 21.00 до 5.00 щодня.

Гімалайське Королівство Бутан повідомило про свою першу смерть від Covid-19 через 10 місяців після первинного виявлення вірусу. Бутан першим закрив кордони для туристів та ввів обов’язковий карантин для всіх, хто повертається з інших країн.

Європейський союз подвоїв замовлення вакцин проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Компанія Pfizer заявила, що в цьому році може призвести до 1,3 млрд доз по всьому світу.

Парламент Швеції проголосував за новий закон про пандемію, який дозволяє уряду закривати певні підприємства або обмежувати кількість відвідувачів та години роботи. Зміни набудуть чинності з 10 січня.

Детальну статистику коронавірусу у світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.