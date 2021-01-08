Починаючи з 8 січня, локдаун в Україні змінив правила торгівлі, зокрема і в супермаркетах.

Усі власники магазинів отримали перелік, що не можна продавати під час локдауну, а для виконання цього правила усі заборонені товари потрібно було прибрати з прилавків.

Однак більшість українських супермаркетів знайшла вихід, як зекономити час та сили: усі вони просто вивішали попередження про заборонені товари та заклеїли їх яскравими стрічками.























Стрічки та роздруківки: як у супермаркетах обмежили продаж заборонених товарів / 6 фотографий

Зазначається, що будь-які необхідні товари, зокрема й заборонені можна придбати онлайн з доставкою додому.

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.

Зокрема, до 24 січня українці не зможуть придбати батарейки, колготки, свічки, засоби для чищення взуття та миття посуду, лампочки, пакети для сміття тощо.

Постанова Кабміну передбачає адміністративну відповідальність за порушення працівниками торгівлі правил локдауну, йдетсья про штраф до 17 тис. грн.

Однак яким чином правоохоронці фіксуватимуть подібні правопорушення, наразі не зовсім зрозуміло.