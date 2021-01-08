Українські правоохоронні органи розпочали дослідження планшету, який знайшли на місці падіння літака МАУ в Ірані рік тому.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці Facebook. За її словами, за рік провели понад дві сотні процесуальних та слідчих дій, а також направили 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн.

– За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора триває розслідування катастрофи літака біля Тегерану. Ми постійно співпрацюємо з компетентними органами Ірану та Канади. У рамках міжнародної співпраці українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи, де частково змогла оглянути та сфотографувати уламки літака, – повідомила Венедіктова.

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Генеральний прокурор зазначила, що в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин та характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків та дотримання правил міжнародних польотів.

– Розпочато дослідження планшету, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні. Днями Україна нарешті отримала від Ірану проєкт фінального технічного звіту про авіакатастрофу літака МАУ біля Тегерану.

На аналіз цього документу та внесення до нього зауважень та пропозицій Україні дали 60 днів, після цього Іран за один місяць має його доопрацювати. І лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) його результати оприлюднять.

Авіакатастрофа МАУ

8 січня 2020 року літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України збили двома іранськими військовими ракетами поблизу Тегерана – столиці Ірану.

Масштабна авіакатастрофа МАУ під Тегераном забрала життя 176 пасажирів, серед них було 11 українців. На борту перебували громадяни семи держав світу.