Станом на ранок п’ятниці, 8 січня, коронавірус в Україні виявили вже у понад 1,1 млн осіб.

За минулу добу додалося 5 676 випадків Covid-19. Було здійснено понад 20,1 тис. тестувань.

Кількість госпіталізацій за добу продовжує залишатися високою. Ще на початку тижня, 5 січня, через коронавірус було госпіталізовано всього 1 280 пацієнтів.

Протягом 6-7 січня ця цифра збільшилася більше як вдвічі.

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Станом на ранок 8 січня:

госпіталізовано – 2 402 особи;

летальних випадків – 83;

одужало – 5 131 особа.

З початку пандемії коронавірус в Україні забрав життя 19 588 пацієнтів. Побороли небезпечний вірус 778 345 українців.

Кількість випадків Covid-19 в регіонах за добу

Київ – 438 випадків;

Вінницька область – 107 випадків;

Волинська область – 107 випадків;

Дніпропетровська область – 376 випадків;

Донецька область – 384 випадки;

Житомирська область – 358 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 106 випадків;

Київська область – 371 випадок;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 113 випадків;

Львівська область – 331 випадок;

Миколаївська область – 418 випадків;

Одеська область – 274 випадки;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 146 випадків;

Сумська область – 235 випадків;

Тернопільська область – 101 випадок;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 192 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 146 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 290 випадків.

Локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.