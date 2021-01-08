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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні 5,6 тис. випадків коронавірусу за добу, кількість госпіталізацій росте

Станом на ранок п’ятниці, 8 січня, коронавірус в Україні виявили вже у понад 1,1 млн осіб.

За минулу добу додалося 5 676 випадків Covid-19. Було здійснено понад 20,1 тис. тестувань.

Кількість госпіталізацій за добу продовжує залишатися високою.  Ще на початку тижня, 5 січня, через коронавірус було госпіталізовано всього 1 280 пацієнтів.

Протягом 6-7 січня ця цифра збільшилася більше як вдвічі.

Читайте: Карантин в Україні продовжили до кінця зими

Станом на ранок 8 січня:

  • госпіталізовано – 2 402 особи;
  • летальних випадків – 83;
  • одужало – 5 131 особа.

З початку пандемії коронавірус в Україні забрав життя 19 588 пацієнтів. Побороли небезпечний вірус 778 345 українців.

Кількість випадків Covid-19 в регіонах за добу

  • Київ – 438 випадків;
  • Вінницька область – 107 випадків;
  • Волинська область – 107 випадків;
  • Дніпропетровська область – 376 випадків;
  • Донецька область – 384 випадки;
  • Житомирська область – 358 випадків;
  • Закарпатська область – 96 випадків;
  • Запорізька область – 358 випадків;
  • Івано-Франківська область – 106 випадків;
  • Київська область – 371 випадок;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 113 випадків;
  • Львівська область – 331 випадок;
  • Миколаївська область – 418 випадків;
  • Одеська область – 274 випадки;
  • Полтавська область – 115 випадків;
  • Рівненська область – 146 випадків;
  • Сумська область – 235 випадків;
  • Тернопільська область – 101 випадок;
  • Харківська область – 191 випадок;
  • Херсонська область – 192 випадки;
  • Хмельницька область – 263 випадки;
  • Черкаська область – 146 випадків;
  • Чернівецька область – 152 випадки;
  • Чернігівська область – 290 випадків.

Локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.

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