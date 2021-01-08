Станом на ранок п’ятниці, 8 січня, коронавірус в Україні виявили вже у понад 1,1 млн осіб.
За минулу добу додалося 5 676 випадків Covid-19. Було здійснено понад 20,1 тис. тестувань.
Кількість госпіталізацій за добу продовжує залишатися високою. Ще на початку тижня, 5 січня, через коронавірус було госпіталізовано всього 1 280 пацієнтів.
Протягом 6-7 січня ця цифра збільшилася більше як вдвічі.
Читайте: Карантин в Україні продовжили до кінця зими
Станом на ранок 8 січня:
- госпіталізовано – 2 402 особи;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5 131 особа.
З початку пандемії коронавірус в Україні забрав життя 19 588 пацієнтів. Побороли небезпечний вірус 778 345 українців.
Кількість випадків Covid-19 в регіонах за добу
- Київ – 438 випадків;
- Вінницька область – 107 випадків;
- Волинська область – 107 випадків;
- Дніпропетровська область – 376 випадків;
- Донецька область – 384 випадки;
- Житомирська область – 358 випадків;
- Закарпатська область – 96 випадків;
- Запорізька область – 358 випадків;
- Івано-Франківська область – 106 випадків;
- Київська область – 371 випадок;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 113 випадків;
- Львівська область – 331 випадок;
- Миколаївська область – 418 випадків;
- Одеська область – 274 випадки;
- Полтавська область – 115 випадків;
- Рівненська область – 146 випадків;
- Сумська область – 235 випадків;
- Тернопільська область – 101 випадок;
- Харківська область – 191 випадок;
- Херсонська область – 192 випадки;
- Хмельницька область – 263 випадки;
- Черкаська область – 146 випадків;
- Чернівецька область – 152 випадки;
- Чернігівська область – 290 випадків.
Локдаун в Україні
У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.
Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.
Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.