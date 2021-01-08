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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії

Вранці 8 січня в аеропорту Бориспіль приземлився літак з чотирма українськими моряками, яких майже п’ять років утримували у лівійській в’язниці Айн Зара.

Українців зустрічали родичі, очільник МВС Арсена Аваков та його заступник Антон Геращенко, а також представники Офісу президента.

  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
  • В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії
В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії / 5 фотографий

– За дорученням Президента складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків за участі МВС разом із МЗС успішно завершилися, – заявив Арсен Аваков.

Звільнені моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка були членами екіпажу танкера Captain Khayyam.

Танкер затримали у територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року.

У грудні 2017-го лівійський суд засудив українців та інших членів екіпажу судна до п’яти років ув’язнення.

Фото: Офіс президента

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