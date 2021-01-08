В Україну повернулися четверо моряків, яких майже 5 років утримували в Лівії

Вранці 8 січня в аеропорту Бориспіль приземлився літак з чотирма українськими моряками, яких майже п’ять років утримували у лівійській в’язниці Айн Зара.
Українців зустрічали родичі, очільник МВС Арсена Аваков та його заступник Антон Геращенко, а також представники Офісу президента.
– За дорученням Президента складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків за участі МВС разом із МЗС успішно завершилися, – заявив Арсен Аваков.
Звільнені моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка були членами екіпажу танкера Captain Khayyam.
Танкер затримали у територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року.
У грудні 2017-го лівійський суд засудив українців та інших членів екіпажу судна до п’яти років ув’язнення.