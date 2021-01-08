З 8 по 24 січня по всій Україні ввели локдаун, під час якого діятиме низка обмежень.

У київському метрополітені нагадали, що під час локдауну підземка працюватиме у звичайному режимі. Проте деякі станції можуть обмежувати на вхід задля уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів.

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На період локдауну в Україні заборонена робота кафе та барів – їм дозволено працювати навинос. Також зупиняють роботу кінотеатри, спортзали та інші заклади.

Не можна проводити будь-які розважальні, спортивні чи культурні заходи з великою кількістю людей. Громадський транспорт працюватиме з обмеженнями помаранчевої зони.

Карантин в Україні