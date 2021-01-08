PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Як працюватиме метро в Києві під час локдауну

З 8 по 24 січня по всій Україні ввели локдаун, під час якого діятиме низка обмежень.

У київському метрополітені нагадали, що під час локдауну підземка працюватиме у звичайному режимі. Проте деякі станції можуть обмежувати на вхід задля уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів.

Читайте: Жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 – що саме буде під забороною

На період локдауну в Україні заборонена робота кафе та барів – їм дозволено працювати навинос. Також зупиняють роботу кінотеатри, спортзали та інші заклади.

Не можна проводити будь-які розважальні, спортивні чи культурні заходи з великою кількістю людей. Громадський транспорт працюватиме з обмеженнями помаранчевої зони.

Карантин в Україні

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що окрім Covid-19, у січні-лютому також очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору