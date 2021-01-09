У Тернополі поліція почала масово штрафувати підприємців за порушення карантинних правил, оскільки міська комісія з ТЕБ та НС вирішила не запроваджувати додаткові обмеження з 8 до 24 січня.

Про це повідомив у соцмережі мер Тернополя Сергій Надал.

Він також стверджує, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл – щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи.

– Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи, – пише мер.

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За його словами, на вихідні вже заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА, яка, ймовірно, скасує рішення міської комісії і запровадить локдаун з 11 січня.

У Тернополі 6 січня комісія з надзвичайних ситуацій вирішила не запроваджувати локдаун з 8 до 24 січня.

Міська влада пояснила це тим, що у Тернополі практично немає хворих серед дітей та працівників навчальних закладів.

Джерело: Сергій Надал